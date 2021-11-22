Фото дня. В Карпатах началась настоящая зима

В Карпатах выпало до 1 метра снега / Коллаж "Сегодня"

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах наступили настоящие морозы. В субботу, 20 ноября, там выпало до 1 метра снега.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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По состоянию на 08:00, 22 ноября, на горе Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -6 градусов. Ветер западный, 11 м/с.

Карпаты засыпало снегом. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

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"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад, эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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