Фото дня. У Карпатах почалася справжня зима

У Карпатах випало до 1 метра снігу / Колаж "Сьогодні"

На горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах настали справжні морози. У суботу, 20 листопада, там випало до 1 метра снігу.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Подробиці

Станом на 08:00, 22 листопада, на горі Піп Іван Чорногорський зрозуміло, що температура повітря -6 градусів. Вітер південно-західний, 11 м/с.

Карпати засипало снігом. Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

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"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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