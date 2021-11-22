Фото дня. У Карпатах почалася справжня зима

У Карпатах випало до 1 метра снігу / Колаж "Сьогодні"
На горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах настали справжні морози. У суботу, 20 листопада, там випало до 1 метра снігу.
Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.
Подробиці
Станом на 08:00, 22 листопада, на горі Піп Іван Чорногорський зрозуміло, що температура повітря -6 градусів. Вітер південно-західний, 11 м/с.
Якої погоди чекати цієї зими?
Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.
"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.
Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.
Читайте також: