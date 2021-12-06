Гибель девочки из-за каштанов в Луцке. Спустя месяц ее мать покончила с собой

В Луцке мать умершей девочки покончила с собой / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луцке 6 декабря мама 8-летней девочки, погибшей из-за отравления каштанами, закончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщает ИА "Волынь Post", ссылаясь на собственные источники.

Трагедия произошла утром на проспекте Возрождения. Эту информацию подтвердили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

"В 5:22 поступило сообщение, что из окна дома выбросилась 52-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Тело уже направили на экспертизу, правоохранители задокументировали факт смерти и сейчас выясняют все детали.

ZAXID.NET пишет, что 52-летняя женщина выбросилась из седьмого этажа.

Погибла не у себя дома

Сайт "Сегодня" заметил, что мама с дочерью жили в доме по проспекту Грушевского, а женщина погибла на проспекте Возрождения. В полиции нам уточнили, что пока выясняют этот момент, возможно, погибшая была в гостях у знакомых.

Что произошло с девочкой