Гибель девочки из-за каштанов в Луцке. Спустя месяц ее мать покончила с собой

В Луцке мать умершей девочки покончила с собой / Фото: Коллаж: Сегодня
В Луцке 6 декабря мама 8-летней девочки, погибшей из-за отравления каштанами, закончила жизнь самоубийством.
Об этом сообщает ИА "Волынь Post", ссылаясь на собственные источники.
Трагедия произошла утром на проспекте Возрождения. Эту информацию подтвердили в секторе коммуникации полиции Волынской области.
"В 5:22 поступило сообщение, что из окна дома выбросилась 52-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Тело уже направили на экспертизу, правоохранители задокументировали факт смерти и сейчас выясняют все детали.
ZAXID.NET пишет, что 52-летняя женщина выбросилась из седьмого этажа.
Погибла не у себя дома
Сайт "Сегодня" заметил, что мама с дочерью жили в доме по проспекту Грушевского, а женщина погибла на проспекте Возрождения. В полиции нам уточнили, что пока выясняют этот момент, возможно, погибшая была в гостях у знакомых.
Что произошло с девочкой
- В начале ноября 8-летнюю Улянку доставили в больницу, когда ей было совсем плохо. Просто в приемном отделении девочка потеряла сознание.
- Как оказалось, мать четыре дня не обращалась к медикам и лечила ребенка самостоятельно. Как рассказала она полиции – дочери давала много пить, потому что уже ничего есть не могла. А плохо ей стало из-за купленных в магазине съедобных каштанов.
- Медики неделю боролись за жизнь ребенка. Однако она, так и не придя в себя, скончалась в реанимации.