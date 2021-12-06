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Загибель дівчинки через каштани у Луцьку. Через місяць її мати наклала на себе руки

Ігор Сєров, Тетяна Очеретяна
6 грудня, 12:20
У Луцьку через отруєння каштанами загинула 8-річна дівчинка – через місяць її мати викинулася з вікна

У Луцьку мати померлої дівчинки наклала на себе руки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луцьку 6 грудня мати 8-річної дівчинки, яка загинула через отруєння каштанами, закінчила життя самогубством.

Про це повідомляє ІА "Волинь Post", посилаючись на власні джерела.

Трагедія сталася вранці на проспекті Відродження. Цю інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області.

"О 5:22 надійшло повідомлення, що із вікна будинку викинулася 52-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці", – йдеться у повідомленні.

Тіло вже направили на експертизу, правоохоронці задокументували факт смерті та наразі з'ясовують усі деталі.

ZAXID.NET пише, що 52-річна жінка викинулася із сьомого поверху

Загинула не в себе вдома

Сайт "Сьогодні" помітив, що мама з дочкою жили у будинку на проспекті Грушевського, а жінка загинула на проспекті Відродження. У поліції нам уточнили, що поки що з'ясовують цей момент, можливо, загибла була в гостях у знайомих.

Що сталося з дівчинкою

  • На початку листопада 8-річну Улянку доправили до лікарні, коли їй було зовсім погано. Просто у приймальному відділенні дівчинка знепритомніла.
  • Як виявилося, мати чотири дні не зверталася до медиків та лікувала дитину самостійно. Як розповіла вона поліції – дочці давала багато пити, бо вже нічого їсти не могла. А погано їй стало через куплені в магазині їстівні каштани.
  • Медики тиждень боролися за життя дитини. Проте вона, так і не прийшовши до тями, померла в реанімації.