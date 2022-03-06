Глава Николаевской ОГА: настроение улучшается с каждым днем (видео)

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким записал видеообращение. Он предупредил врагов, что скоро украинские защитники придут за ними.

Видеообращение появилось в Telegram.

"Отменяем воздушную тревогу, опять нас дурят тут. Видать, сами спят, а нас тут гоняют. Поэтому, отмена тревоги. Мы несем дозор, а вы спите. Все в порядке, много чего не могу рассказывать, но поверьте, мы работаем и настроение улучшается с каждым днем. От того, что у нас появляются перспективы. А враги — нервничайте, потому что скоро мы за вами придем", — сказал Ким.