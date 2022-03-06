Глава Николаевской ОГА: настроение улучшается с каждым днем (видео)

Виталий Ким предупредил врага, что скоро за ним придут/Фото: коллаж: "Сегодня"
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким записал видеообращение. Он предупредил врагов, что скоро украинские защитники придут за ними.
Видеообращение появилось в Telegram.
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"Отменяем воздушную тревогу, опять нас дурят тут. Видать, сами спят, а нас тут гоняют. Поэтому, отмена тревоги. Мы несем дозор, а вы спите. Все в порядке, много чего не могу рассказывать, но поверьте, мы работаем и настроение улучшается с каждым днем. От того, что у нас появляются перспективы. А враги — нервничайте, потому что скоро мы за вами придем", — сказал Ким.
Что происходило 6 марта
- 6 марта в Виннице российские военные обстреляли ракетами аэродром. На кадрах видео видно несколько ударов и огонь.
- Обстрел аэропорта в Виннице 6 марта произошел с южного направления, из акватории Черного моря.
- По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Западу, в котором в очередной раз попросил закрыть нам небо ПВО, переданным НАТО. Это необходимо, поскольку оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.
- В Киеве над детской больницей "Охматдет" сбили крылатую ракету. В здании есть несколько повреждений, а врачи продолжают работать.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.