Голова Миколаївської ОДА: настрій покращується з кожним днем (відео)

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім записав відеозвернення. Він попередив ворогів, що незабаром українські захисники прийдуть за ними

Відеозвернення з'явилося у Telegram.

"Скасовуємо повітряну тривогу, знову нас дурять тут. Мабуть, самі сплять, а нас тут ганяють. Тому, скасування тривоги. Ми несемо дозор, а ви спіть. Все в порядку, багато чого не можу розповідати, але повірте, ми працюємо і настрій поліпшується з кожним днем. Від того, що у нас з'являються перспективи. А вороги — нервуйте, тому що скоро ми за вами прийдемо", — сказав Кім.