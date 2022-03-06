Голова Миколаївської ОДА: настрій покращується з кожним днем (відео)

Віталій Кім попередив ворога, що скоро за ним прийдуть/Фото: колаж: "Сьогодні"
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім записав відеозвернення. Він попередив ворогів, що незабаром українські захисники прийдуть за ними
Відеозвернення з'явилося у Telegram.
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"Скасовуємо повітряну тривогу, знову нас дурять тут. Мабуть, самі сплять, а нас тут ганяють. Тому, скасування тривоги. Ми несемо дозор, а ви спіть. Все в порядку, багато чого не можу розповідати, але повірте, ми працюємо і настрій поліпшується з кожним днем. Від того, що у нас з'являються перспективи. А вороги — нервуйте, тому що скоро ми за вами прийдемо", — сказав Кім.
Що відбувалося 6 березня
- 6 березня у Вінниці російські військові обстріляли аеродром ракетами. На кадрах відео видно кілька ударів та вогонь.
- Обстріл аеропорту у Вінниці 6 березня відбувся з південного напрямку, з акваторії Чорного моря.
- З цього приводу президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до Заходу, в якому вкотре попросив закрити нам небо ППО, переданим НАТО. Це необхідно, оскільки окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данилов.
- Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.
- В Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету. У приміщенні є кілька пошкоджень, а лікарі продовжують працювати.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.