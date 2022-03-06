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Голова Миколаївської ОДА: настрій покращується з кожним днем (відео)

Володимир Козир
6 березня, 22:58
Віталій Кім записав відеозвернення

Віталій Кім попередив ворога, що скоро за ним прийдуть/Фото: колаж: "Сьогодні"

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім записав відеозвернення. Він попередив ворогів, що незабаром українські захисники прийдуть за ними

Відеозвернення з'явилося у Telegram.

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Деталі

"Скасовуємо повітряну тривогу, знову нас дурять тут. Мабуть, самі сплять, а нас тут ганяють. Тому, скасування тривоги. Ми несемо дозор, а ви спіть. Все в порядку, багато чого не можу розповідати, але повірте, ми працюємо і настрій поліпшується з кожним днем. Від того, що у нас з'являються перспективи. А вороги — нервуйте, тому що скоро ми за вами прийдемо", — сказав Кім.

Що відбувалося 6 березня

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