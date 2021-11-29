Голоса мирных: история десятиклассницы, ставшей свидетелем обстрела Мариуполя

Софии было десять, когда ее родной город попал под обстрел "градов". В хроники войны на Донбассе эта трагедия вошла как "расстрел микрорайона Восточный в Мариуполе". Тогда погибло 30 мирных жителей, а также сотни получили ранения. Сейчас это рассказывают тогдашние дети, теперь — подростки, чьи воспоминания сохранят в музее "Голоса мирных".

История Софии Манойло

Старшеклассница София живет неподалеку многоэтажки, на которой изображен самый известный на востоке мурал. Это одновременно и символ мира и напоминание, что конфликт на Донбассе продолжается.

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"Я знаю, что девочка, которая изображена на мурале, — Мелания. У нее погибла мама, потому что она прикрыла своего ребенка", — рассказывает старшеклассница София Манойло.

Трагедия произошла во время обстрела мариупольского микрорайона. Мелании, изображенной на доме, тогда едва исполнилось три годика, Софийке было 10. За 6 лет она "пережила" этот момент снова. Описала его в своем эссе.

"Раньше я думала, что град — это атмосферное явление, осадки. Наивно, по-детски. Тогда я еще не догадывалась о другом значении этого слова – с примесью беды", — читает строки из эссе София Манойло.

София показывает свою старую любимую игрушку — мишку. По странному совпадению, он очень похож на мишку из мурала. Говорит, именно он в ее произведении является символом потерянного детства. Воспоминаниями Софии уже давно хотелось поделиться. Поэтому не колеблясь присоединилась к конкурсу эссе от Фонда Рината Ахметова и стала призером.

Кто вдохновил Софию написать эссе?

"Моя учительница меня вдохновила, потому что она мне сказала, что это всего лишь маленькое эссе, но оно часть большого дела", — говорит призер конкурса эссе "Один день" София Манойло.

"Мы благодарны Ринату Ахметову и его фонду за то, что они инициируют такие проекты. И это поддержка для наших детей в такое тяжелое время, и это очень хорошо, что такие проекты существуют в Украине", — отметила учительница Мариупольской специализированной школы №3 Наталья Василева.

Воспоминания — самое важное

Самое ценное для Софии, не призы, а возможность оставить свои воспоминания для потомков в музее "Голоса мирных". Это — уникальное пространство памяти о военном конфликте на востоке страны. Мурал в Мариуполе, кстати, тоже создан в рамках этого документального проекта.

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"Допустим, следующие поколения могут прочитать даже мое эссе и эссе других детей. Они смогут понять как это происходило на самом деле", — подчеркнула призер конкурса эссе "Один день" София Манойло.

Сверхважный проект

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это проект мирового масштаба. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

"Это общая картина очень важна для нас не только как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих показаний понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Предотвращение гуманитарной катастрофы на Донбассе благодаря работе Фонда Рината Ахметова также войдет в историю преодоления событий на востоке страны, спасая более миллиона человек.

"Проект "Голоса мирных" — это проект о важных моментах истории тех людей, которые столкнулись с войной лично. Это проект о мыслях, о чувствах, о которых не нужно забывать ни в коем случае", — подчеркнула жительница Авдеевки Оксана Борисова.

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