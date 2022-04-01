Город в Житомирской области отказался от буквы Z на гербе

Эта буква означала первое название города – Звягель / Коллаж "Сегодня"
В городе Новоград-Волынском Житомирской области решили убрать букву Z с герба города. Все для того, чтобы герб не ассоциировался с российскими оккупантами.
Такое решение 31 марта принял городской совет, пишет Громадське.
Депутаты решили убрать букву Z из изображений малого и полного гербов Новоград-Волынского городского общества. Эта буква означала первое название города – Звягель.
Все из-за того, что российские захватчики используют этот символ в пропагандистских целях и для маркировки техники.
Как распознать технику оккупантов
Техника российских оккупантов имеет преимущественно болотный цвет – иногда с красной звездой или георгиевской лентой и маркировкой серого или белого цвета.
"Если вы находитесь на безопасном расстоянии от оккупантов, немедленно сообщайте об их месторасположении ВСУ через чатбот єВорог. Ваша оперативная информация поможет ВСУ отследить перемещение оккупантов и обезвредить их", – указали в Минцифры.