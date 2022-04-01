Місто в Житомирській області відмовилося від літери Z на гербі

Ця літера означала першу назву міста - Звягель / Колаж "Сьогодні"

У місті Новоград-Волинському Житомирської областівирішили прибрати букву Z із герба міста. Все для того, щоб герб не асоціювався із російськими окупантами.

Таке рішення 31 березня ухвалила міська рада, пише Громадське.

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Депутати вирішили прибрати букву Z із зображень малого та повного гербів Новоград-Волинського міського товариства. Ця літера означала першу назву міста Звягель.

Все через те, що російські загарбники використовують цей символ у пропагандистських цілях та для маркування техніки.

Як розпізнати техніку окупантів

Техніка російських окупантів має переважно болотний колір– іноді з червоною зіркою чи георгіївською стрічкою та маркуванням сірого чи білого кольору.

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"Якщо ви знаходитесь на безпечній відстані від окупантів, негайно повідомляйте про їхнє розташування ВСУ через чатбот єВоріг. Ваша оперативна інформація допоможе ЗСУ відстежити переміщення окупантів та знешкодити їх", – зазначили в Мінцифри.

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