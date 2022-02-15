Готовится к вторжению РФ? Как сейчас работает бронетанковый завод в Харькове

Какая ситуация на Харьковском бронетанковом заводе / Фото: Коллаж: Сегодня
Харьковский бронетанковый завод готов удвоить темпы работы, если потребуется. Сегодня предприятие полностью загружено заказами: ремонтирует и модернизирует по четыре танка в месяц.
Об этом заявил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, сообщает "Сегодня".
Главная гордость – Т64-БМ2, таких сделали 12 штук. 10 из них уже у бойцов в зоне ООС. Этот танк на 30% мощнее, чем предыдущая модификация. Имеет современную радиостанцию, навигацию, дополнительные средства защиты.
А по уровню комфорта для экипажа он уже догоняет люксовые автомобили, говорят инженеры. Когда опытная партия пройдет все испытания, завод начнет производить танк серийно.
Гусев добавил, что всего за прошлый год силами "Укроборонпрома" отремонтировали, модернизовали и изготовили 3370 единиц техники для ВСУ.
Угроза российской агрессии
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