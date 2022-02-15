Готується до вторгнення РФ? Як зараз працює бронетанковий завод у Харкові

Яка ситуація на Харківському бронетанковому заводі / Фото: Колаж: Сьогодні

Харківський бронетанковий завод готовий подвоїти темпи роботи, якщо буде потрібно. Сьогодні підприємство повністю завантажене замовленнями: ремонтує та модернізує по чотири танки на місяць.

Про це заявив генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв, повідомляє "Сьогодні".

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Фото: Ганна Бровко, "Сьогодні"

Головна гордість – Т64-БМ2, таких зробили 12 штук. 10 із них уже у бійців у зоні ООС. Цей танк на 30% потужніший, ніж попередня модифікація. Має сучасну радіостанцію, навігацію, додаткові засоби захисту.

Фото: Ганна Бровко, "Сьогодні"

А за рівнем комфорту для екіпажу він уже наздоганяє люксові автомобілі, кажуть інженери. Коли дослідна партія пройде всі випробування, завод почне виготовляти танк серійно.

Фото: Ганна Бровко, "Сьогодні"

Гусєв додав, що загалом за минулий рік силами "Укроборонпрому" відремонтували, модернізували та виготовили 3370 одиниць техніки для ЗСУ.

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