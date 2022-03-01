Готовят 70 мест на кладбище. В Ахтырке все еще разбирают завалы в воинской части – фото

В Ахтырке разбирают завалы воинской части / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ахтырке Сумской области продолжают разбирать завалы на военной части, которую 26 февраля обстреляли российские оккупанты. По предварительной информации, количество погибших может быть около 70 – все тела жертв еще не нашли.

Об этом рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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Фото: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий

"Работают ГСЧС, добровольцы. Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище – под 70 умерших украинских бойцов. Данные наших 200-х готовим", – написал он.

Фото: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий

Живицкий подчеркнул, что оккупанты тоже получают по заслуге – тел военных РФ в городе очень много. Их забирают работники "Красного Креста".

Фото: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий

Что оккупанты творили в Ахтырке

По предварительной информации, всего на воинскую часть в Ахтырке оккупанты сбросили три вакуумных бомбы, специалисты обнаружили на месте их остатки. Они запрещены Женевской конвенцией.

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Кроме того, военные РФ взорвали нефтебазу, начался масштабный пожар.

"Враг ведет подлую войну. На Ахтырку снова была сброшена вакуумная бомба, на склад нефтяного налива, взорваны емкости с нефтью", – сообщил мэр города Павел Кузьменко.