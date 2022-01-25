Готовятся ко вторжению? В Харькове проверяют бомбоубежища

Большинство бомбоубежищ находится в подвалах многоэтажек / Коллаж "Сегодня"

В Харькове городские власти поручили профильным структурам совместно со спасателями отработать действия на случай ЧС. Сейчас в городе продолжается инвентаризация бомбоубежищ. Все из-за тревожных новостей о возможном вторжении России.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко.

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"Подразумевается целый комплекс мер, который включает в себя и учения на коммунальных предприятиях стратегического назначения. Речь идет о водоканале, о "Харьковских тепловых сетях", школах. В последних дети должны будут знать о путях эвакуации в случае необходимости", – сообщил Юрий Сидоренко.

По данным открытых источников, в Харькове около 5 тысяч бомбоубежищ. Из них около 300 – на территории промышленных предприятий, остальные – в подвалах многоэтажек.

В Киеве достаточно укрытий?

Всего в столице почти 5 тысяч защитных сооружений.

"Они расположены на предприятиях критической инфраструктуры. Они для защиты максимально работающей смены на самом предприятии. Также есть еще один вариант защитных сооружений. Это объекты двойного использования", – рассказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

К объектам двойного использования относятся:

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подвальные и полуподвальные помещения,

углубленные станции метрополитена,

подземные паркинги,

подземные переходы.

Одновременно можно защитить 2 миллиона 800 тысяч человек. Все они рассчитаны до 3 часов пребывания.

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