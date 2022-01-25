Готуються до вторгнення? У Харкові перевіряють бомбосховища

Більшість бомбосховищ знаходиться у підвалах багатоповерхівок / Колаж "Сьогодні"
У Харкові міська влада доручила профільним структурам спільно з рятувальниками відпрацювати дії на випадок НС. Зараз у місті триває інвентаризація бомбосховищ. Все через тривожні новини про можливе вторгнення Росії.
Про це сайту "Сьогодні" повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко.
"Мається на увазі цілий комплекс заходів, який включає і навчання на комунальних підприємствах стратегічного призначення. Йдеться про водоканал, про "Харківські теплові мережі", школи. В останніх діти мають знати про шляхи евакуації у разі потреби", – повідомив Юрій Сидоренко.
За даними відкритих джерел, у Харкові близько 5 тисяч бомбосховищ. Із них близько 300 – на території промислових підприємств, решта – у підвалах багатоповерхівок.
У Києві достатньо укриттів?
Загалом у столиці майже 5 тисяч захисних споруд.
"Вони розташовані на підприємствах критичної інфраструктури. Вони для захисту максимально працюючої зміни на самому підприємстві. Також є ще один варіант захисних споруд. Це об'єкти подвійного використання", – розповів директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.
До об'єктів подвійного використання належать:
- підвальні та напівпідвальні приміщення,
- поглиблені станції метрополітену,
- підземні паркінги,
- підземні переходи
Одночасно можна захистити 2 мільйони 800 тисяч людей. Усі вони розраховані до 3 годин перебування.