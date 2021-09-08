Говорили, что я ничтожество, и ломали вещи. Стрелявшая из арбалета в учителей объяснила свой поступок

Таисия Петрова рассказала о буллинге в школе / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранившая двоих учителей из арбалета в Полтаве Таисия Петрова, которой суд в среду избрал меру пресечения, рассказала об издевательствах одноклассников и учителей, когда она училась в школе. Кроме того, по словам девушки, которая учится в харьковском вузе на психолога, по-разному складывались отношения с преподавателями и там.

Об этом она рассказала после суда журналистам, передает издание "Полтавщина".

Девушка рассказала, что в свое время сменила три школы и в каждой из них присутствовал буллинг – как с стороны учителей, так и со стороны детей.

"Администрация школы и учителя физического насилия не применяли. Они часто морально давили, унижали, говорили, что я ничтожество. Говорили, что я плохой человек, и чтобы со мной не дружили, не здоровались. Дети издевались физически или ломали вещи, портили имущество", – рассказала Таисия.

Что касается инцидента, то она отметила, что у нее не было намерения никого убивать, что это был такой "порыв".

"Раньше я была на месте жертвы. А в тот момент, я почувствовала, что теперь все контролирую. Теперь я буду запугивать", – попыталась объяснить свое состояние в тот момент она.

Она добавила, что пошла стрелять именно в 11-ю школу, потому что училась там в младших классах и в тот период "обиды воспринимала очень остро". А когда она уже переходила в следующие школы, то "как-то научилась с этим справляться".

Как все происходило

По словам девушки, она без труда попала в школу, поскольку двери были везде открыты. Она вошла через боковой вход, неся арбалет наперевес.

Она также добавила, что не имела намерения убивать, а просто хотела напугать.

"Тех учителей я не знаю. Мне очень жаль. Когда я ранила завуча школы, она первая установила со мной контакт и начала конструктивный диалог", – отметила Таисия.

Девушка также добавила, что ей было очень жаль раненую завуча и она сожалела, что стреляла в нее.

"Когда я покупала арбалет, не было цели нападать. Я его заказала в интернет-магазине. Я увлекалась темой метательных видов спорта. Очень нравится лук. Арбалет я выбрала, потому что внешне он мне симпатизировал. У меня был мотив чисто спортивной стрельбы", – объяснила она.

Что известно о нападавшей

19-летняя Таисия живет вместе с матерью и отцом. Мать работает в психиатрической клинике, а отец – в "Полтавагазе". В младших классах девушка училась именно в 11-й школе, в которой она и устроила стрельбу из арбалета.

Сейчас Таисия является студенткой Национального университета гражданской защиты Украины в Харькове, учится на 3-м курсе социально-психологического факультета.

Что произошло

Утром 6 сентября Таисия Петрова зашла в помещение 11-й школы с группой детей, которые выходили на улицу на урок физкультуры, поэтому работники ее не заметили. Девушка имела с собой арбалет и несколько десятков болтов (стрел к нему).

Она поднялась на второй этаж, заглянула в несколько классов, а затем выстрелила в учительницу украинского языка и литературы, а также зарубежной литературы. Стрела попала в спину женщины, но та продолжила вести занятия, чтобы не пугать детей.

Остановить Таисию пыталась заместитель директора школы по воспитательной работе, учитель по математике, которая вышла на шум. Девушка перезарядила арбалет и выстрелила и в нее. Болт попал в руку женщины.

После этого арбалет у нападающей забрал 14-летний ученик 9-го класса.

Обе пострадавших госпитализированы в медучреждения.

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