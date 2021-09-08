Говорили, що я нікчема, і ламали речі. Дівчина, яка стріляла з арбалета у вчителів, пояснила свій вчинок

Таїсія Петрова розповіла про булінг у школі / Фото: Колаж: Сьогодні

Таїсія Петрова, що поранила двох вчителів з арбалета в Полтаві, якій суд у середу обрав запобіжний захід, розповіла про знущання однокласників і вчителів, коли вона вчилася у школі. Крім того, за словами дівчини, яка навчається у харківському виші на психолога, по-різному складалися стосунки з викладачами і там.

Про це вона розповіла після суду журналістам, передає видання "Полтавщина".

Дівчина розповіла, що свого часу змінила три школи і в кожній з них був присутній булінг – як з боку вчителів, так і з боку дітей.

"Адміністрація школи та вчителі фізичного насильства не застосовували. Вони часто морально тиснули, принижували, говорили, що я нікчема. Говорили, що я погана людина, і щоб зі мною не дружили, не віталися. Діти знущалися фізично або ламали речі, псували майно", – розповіла Таїсія.

Щодо інциденту, то вона зазначила, що у неї не було наміру нікого вбивати, що це був такий "порив".

"Раніше я була на місці жертви. А в той момент я відчула, що тепер все контролюю. Тепер я буду залякувати", – спробувала пояснити свій стан в той момент вона.

Вона додала, що пішла стріляти саме до 11-тої школи, тому що вчилася там у молодших класах і в той період "образи сприймала дуже гостро". А коли вона вже переходила до наступних шкіл, то "якось навчилася з цим справлятися".

Як усе відбувалося

За словами дівчини, вона легко потрапила до школи, оскільки двері були всюди відчинені. Вона увійшла через бічний вхід, несучи арбалет наперевіс.

Таїсія також додала, що не мала наміру вбивати, а просто хотіла налякати.

"Тих вчителів я не знаю. Мені дуже шкода. Коли я поранила завуча школи, вона перша встановила зі мною контакт і почала конструктивний діалог", – зазначила вона.

Дівчина також додала, що їй було дуже шкода поранену завуча і вона шкодувала, що стріляла в неї.

"Коли я купувала арбалет, не було мети нападати. Я його замовила в інтернет-магазині. Я захоплювалася темою метальних видів спорту. Дуже подобається лук. Арбалет я обрала, тому що зовні він мені симпатизував. У мене був мотив суто спортивної стрільби", – пояснила вона.

Що відомо про нападницю

19-річна Таїсія живе разом з матір'ю і батьком. Мати працює в психіатричній клініці, а батько – в "Полтавагазі". У молодших класах дівчина вчилася саме в 11-й школі, в якій вона і влаштувала стрілянину з арбалета.

Зараз Таїсія є студенткою Національного університету цивільного захисту в Харкові, навчається на 3-му курсі соціально-психологічного факультету.

Що сталося

Вранці 6 вересня Таїсія Петрова зайшла до приміщення 11-тої школи з групою дітей, які виходили на вулицю на урок фізкультури, тому працівники її не помітили. Дівчина мала з собою арбалет і кількадесят болтів (стріл до нього).

Вона піднялася на другий поверх, заглянула в кілька класів, а потім вистрілила у вчительку української мови та літератури, а також зарубіжної літератури. Стріла влучила в спину жінки, але та продовжила вести заняття, щоб не лякати дітей.

Зупинити Таїсію намагалася заступник директора школи з виховної роботи, вчитель з математики, яка вийшла на шум. Дівчина перезарядили арбалет і вистрілила і в неї. Болт влучив у руку жінки.

Після цього арбалет у нападниці забрав 14-річний учень 9-го класу.

Обидві постраждалі госпіталізовані.

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