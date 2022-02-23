Группы разведки и семь бригад силовиков: как Харьков готовится к возможному вторжению РФ

В Харькове на фоне российской агрессии усилили меры безопасности / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области в усиленном режиме работает антитеррористический центр из-за российской агрессии. Кроме этого, в городе создали два пояса обороны.

Об этом заявил начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, передает РБК-Украина.

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Семь бригад силовиков

Сейчас в регионе созданы семь бригад силовиков.

"Третий полк специального назначения проводил высадку в Изюме, Купянске. Усилилась составляющая ПВО, фактически на сегодня сформировано военное руководство, сделано минирование потенциальных подходов, полный комплекс мероприятий", – сказал Дудин.

Группы разведки

"В городе работают группы спецназначения военной разведки. Очень неплохо работают. Сформировано два пояса обороны Харькова из военных. И 17 000 остаются на сам Харьков для наведения порядка", – сказал представитель СБУ.

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Он добавил, что группы военной разведки работают для выявления случаев военного вторжения или агрессии.

Дудин добавил, что в Харькове фиксируют провокации и попытки дестабилизации ситуации. В частности, в ночь с 21 на 22 февраля была пресечена попытка поджога нескольких храмов.

Россияне хотели поджечь церкви в Харькове

СБУ перехватила телефонный разговор с заказчиком из РФ о подготовке терактов в Харькове. В городе должны были поджечь церкви УПЦ (МП). Об этом сообщила спикер УСБУ в области Лилия Домашенко.

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"Подтверждаю факт перехвата телефонного разговора об организации терактов в городе Харькове, а именно: поджог 4 церквей Московского патриархата", – отметила Лилия Домашенко.

Правоохранители уже установили тех, кто должен был совершить теракты.

"Представители церквей УПЦ МП предупреждены о намерении террористов", – добавила Лилия Домашенко.

Запись разговора появилась в Сети. Мужчины обсуждали детали поджога. Злоумышленник должен был разбить стекло, облить бензином здания и поджечь их. За преступление мужчина мог получить 1 тысячу долларов.

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