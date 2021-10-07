Харьков попал в оранжевую зону, но все еще на грани локдауна

Харьков в оранжевой зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

С 10 октября Харьков переходит в оранжевую зону. 18 октября показатели пересмотрят и город может попасть в красную.

Об этом заявил вице-мэр Харькова Андрей Руденко.

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Харьков на грани локдауна

"С 00:00 10 октября Харьков – в оранжевой зоне. 18 октября показатели будем пересматривать. Пока оранжевая зона, мы в красную не вошли", – сказал Руденко.

Что запрещается в оранжевой зоне?

В оранжевой зоне действуют все ограничения желтой зоны, а также предусмотрены ограничения:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек при условии, что 1 человек приходится на 10 кв. м площади здания; Реклама

посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

ограничены плановые госпитализации. Исключением становятся помощь беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным, а также случаи, когда есть риск для жизни пациента.

Запрещена работа:

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хостелов и турбаз;

ресторанов, ночных клубов ночью;

спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме учреждений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения);

детских лагерей;

Перевозки пассажиров городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% занятых мест для сидения.

Карантин в Украине. Фото: Depositphotos.

Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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