Харьков попал в оранжевую зону, но все еще на грани локдауна

Харьков в оранжевой зоне. Фото: коллаж "Сегодня"
С 10 октября Харьков переходит в оранжевую зону. 18 октября показатели пересмотрят и город может попасть в красную.
Об этом заявил вице-мэр Харькова Андрей Руденко.
Харьков на грани локдауна
"С 00:00 10 октября Харьков – в оранжевой зоне. 18 октября показатели будем пересматривать. Пока оранжевая зона, мы в красную не вошли", – сказал Руденко.
Что запрещается в оранжевой зоне?
В оранжевой зоне действуют все ограничения желтой зоны, а также предусмотрены ограничения:
проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек при условии, что 1 человек приходится на 10 кв. м площади здания;
посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
ограничены плановые госпитализации. Исключением становятся помощь беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным, а также случаи, когда есть риск для жизни пациента.
Запрещена работа:
хостелов и турбаз;
ресторанов, ночных клубов ночью;
спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме учреждений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения);
детских лагерей;
Перевозки пассажиров городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% занятых мест для сидения.
Какие ограничения действуют сейчас
С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.