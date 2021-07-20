"Хочу иметь возможность приезжать домой": переселенка из Донецка поделилась историей с "Голосами мирных"

Инесса Рыбалкина и "Голоса мирных" / коллаж "Сегодня"
Переселенка из Донецка Инесса Рыбалкина выдержала тяжелые испытания войной. Последние годы живет в Киеве и телефонный разговор – едва ли не единственная возможность услышать голос мамы.
Женщина поделилась своей историей с музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, чтобы сохранить важные воспоминания.
"Разговариваем о каких-то обычных вещах, о том, как прошел день, что нового", – рассказывает Инесса Рыбалкина.
Такое общение придает женщине сил и уверенности.
История Инессы
Она уехала из Донецка в 2014 году. С тех пор видела родителей лишь пару раз.
"Я хочу иметь возможность возвращаться домой к родителям. Сейчас это крайне проблематично", – делится она.
С мамой, папой и родным городом Инесса разлучила война. Девушка хорошо помнит первые признаки начала ужасных изменений.
Когда боевые действия переместились в жилые районе, Инесса уехала из Донецка в Киев.
Во время последнего разговора бабушка передала ей семейный оберег. Инесса уверена, что именно он помог ей преодолеть многочисленные трудности. Правда, кроме амулета, на новом месте понадобились терпение и усилия.
"Бабушка дала прямо перед моим отъездом с напутствиями, что едь, ни о чем не переживай. После переезда у меня все складывалось очень хорошо", – говорит она.
Бабушка Инессы умерла через год после их последней встречи, так и не дождавшись мира на Донбассе.
"Ушел близкий человек, а я никак не смогла поприсутствовать на прощании с ней", – сожалеет Инесса.
Для каждого эта война оставит свои тяжкие последствия, говорит девушка.
Голоса мирных
Из-за вооруженного конфликта на Донбассе – тысячи погибших и раненых, разрушены прифронтовые населенные пункты. В разгар боевых действий на грани гуманитарной катастрофы оказались миллионы мирных людей.
"Долгое время Фонд Рината Ахметова помогал. Причем это была помощь большим количеством продуктов. Это действительно очень сильно помогало", – говорит Инесса Рыбалкина.
Фонд Рината Ахметова по обе стороны линии разграничения выдал 12,5 млн продуктовых наборов. Это спасло жизнь 3,5 миллионам мирных людей.
Предотвратив угрозу гуманитарной катастрофы, Фонд и теперь уделяет особое внимание мирным жителям Донбасса. Чтобы сохранить их воспоминания, создан уникальный проект "Голоса мирных".
К нему присоединилась и переселенка из Донецка Инесса Рыбалкина.
"Это должны слышать люди, должны знать. Тем более, что ситуация продолжается", – говорит она.
Музей "Голоса мирных" это крупнейший в Украине архив историй. Его цель – собрать около ста тысяч уникальных свидетельств тех, чью жизнь навсегда изменила война.
Напомним, в одной из историй рассказывалось, как переселенец и волонтер из Макеевки Донецкой области, который ныне живет в Мариуполе, с начала боевых действий присоединился к масштабной благотворительной миссии и как за это время изменилась его жизнь.
Новости на эту же тему: