"Хочу иметь возможность приезжать домой": переселенка из Донецка поделилась историей с "Голосами мирных"

Бабушка Инессы умерла через год после их последней встречи, так и не дождавшись мира на Донбассе

Инесса Рыбалкина и "Голоса мирных" / коллаж "Сегодня"

Переселенка из Донецка Инесса Рыбалкина выдержала тяжелые испытания войной. Последние годы живет в Киеве и телефонный разговор – едва ли не единственная возможность услышать голос мамы.

Женщина поделилась своей историей с музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, чтобы сохранить важные воспоминания.

"Разговариваем о каких-то обычных вещах, о том, как прошел день, что нового", – рассказывает Инесса Рыбалкина.

Такое общение придает женщине сил и уверенности.

История Инессы

Она уехала из Донецка в 2014 году. С тех пор видела родителей лишь пару раз.

"Я хочу иметь возможность возвращаться домой к родителям. Сейчас это крайне проблематично", – делится она.

С мамой, папой и родным городом Инесса разлучила война. Девушка хорошо помнит первые признаки начала ужасных изменений.

Когда боевые действия переместились в жилые районе, Инесса уехала из Донецка в Киев.

Во время последнего разговора бабушка передала ей семейный оберег. Инесса уверена, что именно он помог ей преодолеть многочисленные трудности. Правда, кроме амулета, на новом месте понадобились терпение и усилия.

"Бабушка дала прямо перед моим отъездом с напутствиями, что едь, ни о чем не переживай. После переезда у меня все складывалось очень хорошо", – говорит она.

Бабушка Инессы умерла через год после их последней встречи, так и не дождавшись мира на Донбассе.

"Ушел близкий человек, а я никак не смогла поприсутствовать на прощании с ней", – сожалеет Инесса.

Для каждого эта война оставит свои тяжкие последствия, говорит девушка.

Голоса мирных

Из-за вооруженного конфликта на Донбассе – тысячи погибших и раненых, разрушены прифронтовые населенные пункты. В разгар боевых действий на грани гуманитарной катастрофы оказались миллионы мирных людей.

"Долгое время Фонд Рината Ахметова помогал. Причем это была помощь большим количеством продуктов. Это действительно очень сильно помогало", – говорит Инесса Рыбалкина.

Фонд Рината Ахметова по обе стороны линии разграничения выдал 12,5 млн продуктовых наборов. Это спасло жизнь 3,5 миллионам мирных людей.

Предотвратив угрозу гуманитарной катастрофы, Фонд и теперь уделяет особое внимание мирным жителям Донбасса. Чтобы сохранить их воспоминания, создан уникальный проект "Голоса мирных".

К нему присоединилась и переселенка из Донецка Инесса Рыбалкина.

"Это должны слышать люди, должны знать. Тем более, что ситуация продолжается", – говорит она.

Музей "Голоса мирных" это крупнейший в Украине архив историй. Его цель – собрать около ста тысяч уникальных свидетельств тех, чью жизнь навсегда изменила война.

Напомним, в одной из историй рассказывалось, как переселенец и волонтер из Макеевки Донецкой области, который ныне живет в Мариуполе, с начала боевых действий присоединился к масштабной благотворительной миссии и как за это время изменилась его жизнь.