"Хочу мати можливість приїжджати додому": переселенка з Донецька поділилася історією з "Голосами мирних"

Бабуся Інеси померла за рік після їхньої останньої зустрічі, так і не дочекавшись миру на Донбасі

Інеса Рибалкіна та "Голоси мирних" / колаж "Сьогодні"

Переселенка з Донецька Інеса Рибалкіна витримала тяжкі випробування війною. Останні роки мешкає в Києві й телефонна розмова – чи не єдина можливість почути голос мами.

Жінка поділилася своєю історією з музеєм "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, аби зберегти важливі спогади.

"Розмовляємо про якісь звичайні речі, про те, як минув день, що нового", – розповідає Інеса Рибалкіна.

Таке спілкування надає жінці сил та впевненості.

Історія Інеси

Вона поїхала з Донецька у 2014 році. Відтоді бачила батьків лише кілька разів.

"Я хочу мати можливість повертатися додому до батьків. Зараз це вкрай проблематично", – ділиться вона.

Із мамою, татом та рідним містом Інесу розлучила війна. Дівчина добре пам’ятає перші ознаки початку жахливих змін.

Коли бойові дії перемістилися у житлові районі, Інеса поїхала з Донецька до Києва.

Під час останньої розмови бабуся передала їй родинний оберіг. Інеса впевнена, що саме він допоміг їй подолати численні труднощі. Щоправда, окрім амулета, на новому місці знадобилися терпіння та зусилля.

"Бабуся дала прямо перед моїм від'їздом з напуттям, що їдь, ні про що не переживай. Після переїзду у мене все складалося дуже добре", – каже вона.

Бабуся Інеси померла за рік після їхньої останньої зустрічі, так і не дочекавшись миру на Донбасі.

"Пішла близька людина, а я ніяк не могла бути присутньою на прощанні з нею", – шкодує Інеса.

Для кожного ця війна залишить свої тяжкі наслідки, каже дівчина.

Голоси мирних

Через збройний конфлікт на Донбасі – тисячі загиблих та поранених, зруйновані прифронтові населенні пункти. У розпал бойових дій на межі гуманітарної катастрофи опинилися мільйони мирних людей.

"Довгий час Фонд Ріната Ахметова допомагав. Причому це була допомога великою кількістю продуктів. Це дійсно дуже допомагало", – каже Інеса Рибалкіна.

Фонд Ріната Ахметова по обидві боки лінії розмежування видав 12,5 мільйонів продуктових наборів. Це врятувало життя 3,5 мільйонам мирних людей.

Запобігши загрозі гуманітарної катастрофи, Фонд і тепер приділяє особливу увагу мирним жителям Донбасу. Щоб зберегти їхні спогади, створено унікальний проєкт "Голоси мирних".

До нього долучилась і переселенка із Донецька Інеса Рибалкіна.

"Це повинні чути люди, повинні знати. Тим більше, що ситуація триває", – каже вона.

Музей "Голоси мирних" це найбільший в Україні архів історій. Його мета зібрати близько ста тисяч унікальних свідчень тих, чиє життя назавжди змінила війна.

Нагадаємо, в одній з історій розповідалося, як переселенець і волонтер із Макіївки на Донеччині, що нині мешкає в Маріуполі, від початку бойових дій долучився до наймасштабнішої благодійної місії та як за цей час змінилося його життя.