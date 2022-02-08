Хотели достать авто из грязи. В Днепре в масштабном ДТП пострадали пять человек (видео)

В Днепре столкнулись Toyota, Renault и Lexus

На Криворожском шоссе в Днепре произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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Поздним вечером водитель Lexus, двигавшийся в сторону Кривого Рога, решил развернуться в неположенном месте и застрял в грязи. Помочь ему хотел водитель Renault, ехавший в обратном направлении. Автомобили поставили носами друг к другу, но двинуться не успели: Renault протаранил еще один автомобиль.

Водителя третьей машины зажало в салоне, спасателям пришлось вырезать его. Мужчину с переломом таза забрали в больницу, а у его пассажирки – рассечение лба. Потребовалась помощь медиков и водителю Lexus – у него сломана ключица, а у его пассажира – травма ног.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу имени Мечникова. На месте работала полиция.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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