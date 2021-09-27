Хотели развлечься. В Одесской области дети сожгли дом отца-одиночки (фото)

Дети устроили пожар в доме отца-одиночки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области двое парней в возрасте 9 и 13 лет разбили окно и подожгли дом многодетного отца-одиночки. Дети заявили правоохранителям, что сделали это ради развлечения.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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По данным пресс-службы, в день пожара в доме никого не было, поскольку 36-летний мужчина находился в больнице вместе со своим трехмесячным младенцем. А 13-летняя девочка и трое мальчиков в возрасте от двух до восьми лет были у родственников. Мать детей недавно умерла.

Пожар повредил тюль. Фото Нацполиции

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В это время школьники разбили окно и подожгли диван и занавески в закрытом доме. Возгорание заметила соседка семьи и вызвала спасателей.

В полиции уже начали уголовное производство, однако отвечать за их поступок будут родители.