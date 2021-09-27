Хотіли розважитися. В Одеській області діти спалили будинок батька-одинака (фото)

Діти влаштували пожежу в будинку батька-одинака / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одеській області двоє хлопців віком 9 і 13 років розбили вікно і підпалили будинок багатодітного батька-одинака. Діти заявили правоохоронцям, що зробили це заради розваги.

Про це повідомили в Нацполіції.

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За даними пресслужби, у день пожежі в будинку нікого не було, оскільки 36-річний чоловік знаходився у лікарні разом зі своїм тримісячним немовлям. А 13-річна дівчинка і троє хлопчиків віком від двох до восьми років були у родичів. Мати дітей нещодавно померла.

Пожежа пошкодила фіранки. фото Нацполіції

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У цей час школярі розбили вікно і підпалили диван і фіранки в закритому будинку. Загоряння помітила сусідка сім'ї і викликала рятувальників.

У поліції вже почали кримінальне провадження, однак відповідати за їх вчинок будуть батьки.