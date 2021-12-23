И так сойдет: в Днепре маршрутчик шокировал "слепой" ездой (видео)

В Днепре маршрутчик возмутил пассажиров. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре водитель 21 маршрутки управлял транспортом с обледеневшим и полностью засыпанным снегом лобовым стеклом.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Ху***й Днепр".

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Нашел выход

На видео можно увидеть, как маршрутчик едет за рулем транспорта с залепленным снегом и обледеневшим лобовым стеклом. При этом со своей стороны мужчина расчистил маленький круг, в который заглядывал и продолжал движение.

"Капитан слеп, корабль идет по приборам. Водители маршруток бесстрашные и бессмертные. 21 маршрутка", – пишут в Сети.

Реакция людей

Жители Днепра бурно и с удивлением отреагировали на поступок водителя:

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"В салоне, наверное, дубарь"

"Водитель раньше управлял БТРом, там еще меньше видимость"

"Бессмертный... Так еще и людей с собой тянет... Сейчас на дорогах не ты – так тебя ударят"

В Киеве маршруткой управлял "Юлий Цезарь"

В Киеве водителя маршрутки №721 заметили за странным делом. Так, мужчина прямо за рулем во время движения играл на телефоне.

На опубликованном видео можно увидеть, как водитель 721-й маршрутки едет за рулем и одновременно двумя руками играет в игру на телефоне.