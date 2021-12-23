И так сойдет: в Днепре маршрутчик шокировал "слепой" ездой (видео)

В Днепре маршрутчик возмутил пассажиров. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепре водитель 21 маршрутки управлял транспортом с обледеневшим и полностью засыпанным снегом лобовым стеклом.
Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Ху***й Днепр".
Нашел выход
На видео можно увидеть, как маршрутчик едет за рулем транспорта с залепленным снегом и обледеневшим лобовым стеклом. При этом со своей стороны мужчина расчистил маленький круг, в который заглядывал и продолжал движение.
"Капитан слеп, корабль идет по приборам. Водители маршруток бесстрашные и бессмертные. 21 маршрутка", – пишут в Сети.
Реакция людей
Жители Днепра бурно и с удивлением отреагировали на поступок водителя:
- "В салоне, наверное, дубарь"
- "Водитель раньше управлял БТРом, там еще меньше видимость"
- "Бессмертный... Так еще и людей с собой тянет... Сейчас на дорогах не ты – так тебя ударят"
В Киеве маршруткой управлял "Юлий Цезарь"
В Киеве водителя маршрутки №721 заметили за странным делом. Так, мужчина прямо за рулем во время движения играл на телефоне.
На опубликованном видео можно увидеть, как водитель 721-й маршрутки едет за рулем и одновременно двумя руками играет в игру на телефоне.
"В этом случае ситуация уникальная – водитель маршрутки №721 за рулем не просто клацает телефон, звонит или смотрит видео – этот уникум играет в игру", – сказано в источнике.
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