І так зійде: у Дніпрі маршрутник шокував "сліпою" їздою (відео)

У Дніпрі маршрутник обурив пасажирів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі водій 21 маршрутки керував транспортом зі зледенілим та повністю засипаним снігом лобовим склом.

Відповідний ролик опублікували у Telegram-каналі "Ху***й Дніпро".

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Знайшов вихід

На відео можна побачити, як маршрутник їде за кермом транспорту із заліпленим снігом і зледенілим лобовим склом. Водночас зі свого боку чоловік розчистив маленький круг, у який заглядав та продовжував рух.

"Капітан сліпий, корабель йде по приладам. Водії маршруток безстрашні та безсмертні. 21 маршрутка", – пишуть у Мережі.

Реакція людей

Жителі Дніпра бурхливо та з подивом відреагували на вчинок водія:

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"У салоні, напевно, дубар"

"Водій раніше керував БТРом, там ще менша видимість"

"Безсмертний... Так ще й людей з собою тягне... Зараз на дорогах не ти – так тебе вдарять"

У Києві маршруткою керував "Юлій Цезар"

У Києві водія маршрутки №721 помітили за дивною справою. Так, чоловік прямо за кермом під час руху грав на телефоні.

На опублікованому відео можна побачити, як водій 721-ї маршрутки їде за кермом та одночасно двома руками грає у гру на телефоні.