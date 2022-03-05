"Им нас*ать". Россияне обстреляли детскую больницу в Лисичанске (фото)

Россияне обстреляли больницу / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска расстреляли областную детскую больницу в Лисичанске Луганской области.

Об этом написал заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

Реклама

"Оркам" все равно по чему стрелять – дети, женщины, старики, больницы, роддомы, мирные дома.

"Им нас*ать. Они пришли "освобождать". Дым и пепел. Вот он "русский мир". Противно еще то, что в нашей стране тоже многие за эту гадость бегали и кричали. Ну что, увидели? Дождались? Такие же черти, как и стреляющие", – написал Белошицкий.

Реклама

Реклама

Ситуация в Украине 4 марта

За последние сутки оккупанты совершили наступление на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях.

В Житомире боевики армии страны-агрессора с воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом. Продолжают держать оборону приграничные регионы Чернигов и Харьков.

Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелов.

Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население

Напомним, в Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галициново и готовятся к перемещениям.

Читайте также: