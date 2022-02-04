Имеет элементы пропаганды. В Полтаве убрали памятник Суворову

В Полтаве демонтировали монумент Александру Суворову. Фото: коллаж "Сегодня"

В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. Инициатором демонтажа стал Украинский институт национальной памяти (УИНП).

Об этом сообщает издание "Полтавщина".

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Что известно?

В Украинском институте национальной памяти считают, что памятник Суворову несет в себе элементы советской наглядной агитации и пропаганды.

Памятник стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, но его демонтировали. В 2021 году памятник переместили как экспонат в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации.

Как заявил глава УИНП Антон Дробович, монумент не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники и тому подобное. По его словам, данный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, которая потеряла свое значение после обретения Украиной независимости.

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"Следовательно, целесообразность музеефикации и экспонирования этого памятника может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР", – отметил Дробович.

Он добавил, что установка памятника российскому полководцу – это фактически акт возвеличивания одного из видных героев государства-агрессора.

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С таким предложением выступил киевлянин Александр Артемов.