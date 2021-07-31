Истек кровью, пока друзья звонили в скорую. Во Львовской области трагически погиб подросток

Правоохранители расследуют гибель 16-летнего Глеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львовской области расследуют гибель 16-летнего подростка. Он поранил ногу, когда прыгал через забор. Пока друзья парня звонили в скорую помощь, он истек кровью.

Журналисты "Сегодня" выясняли, почему бригада медиков приехала только через 20 минут и были ли у Глеба шансы выжить.

Мать подростка до сих пор не верит в внезапную смерть 16-летнего сына. Часами стоит у его фото. Алла вспоминает – был праздник, Глеб пошел гулять, а поздно вечером – раздался звонок.

"Ваш сын погиб. Буквально через 3 минуты я была на месте. У него на ноге была вырвана до самой кости дыра, полностью ткань разорвана – это была кровопотеря и не было никакой медицинской помощи", – говорит мать Глеба Алла Гаркуша.

В тот вечер компания подростков праздновала день рождения. Глеб решил продемонстрировать свое умение в паркуре. Но как только вылез на ограждение, оно прогнулось под его тяжестью и парень упал.

К Глебу сразу бросился Влад, его друг.

"Разрез был как моя ладонь, порез был на левой ноге", – вспоминает Влад.

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Говорит, закрыл рану футболкой, а друзьям сказал вызвать скорую. Ребятам не удалось это сделать с первого раза, было несколько попыток. Влад начал набирать сам – услышал автоответчик. И вдруг Глеб стал терять сознание.

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"Тогда я уже позвонил в 101, чтобы они меня связали, начали мы звонить. Меня так эмоционально спросили, как нам сюда попасть, если это частная территория. То есть у меня на руках умирает человек, а меня скорая спрашивает, как им добраться. Это было так агрессивно, почему я обязан их консультировать. Когда приехала скорая с полицией они уже зафиксировали смерть", – сказал Влад.

Мать обвиняет медиков в смерти сына. Верит, Глеб мог бы жить, если бы трубку взяли сразу.

Что говорят в Центре экстренной медицинской помощи

Руководство объясняет, что существует так называемый "допустимый показатель недозвона".

"Иногда бывает в системе 103, при большом количестве наплыва звонков, некоторые звонки не доходят, но при повторном звонке на линию 103 можно дозвониться. Процент звонков, которые у нас не доходят – от 5 до 7% в зависимости от времени", – сказал и.о директора Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Васько.

Здесь уверяют, что проводят служебное расследование. Но их цифры другие – говорят, с момента звонка от 101 до прибытия скорой прошло 11 минут, а не 20.

Что говорят медики

С такой травмой, как у Глеба, каждая секунда важна. Объясняет "Сегодня" врач. Металлическая часть забора, как лезвием порезала тело.

"Если говорить о бедренной артерии, то до 40 секунд вытекает вся кровь, полностью", – сказал врач медицины неотложный состояний Владимир Ананевич.

Спасти можно, но надо действовать очень быстро и осторожно. Была ли вина медиков в смерти Глеба, будут расследовать правоохранители. Мать нашла адвоката и готовит иск в суд.

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