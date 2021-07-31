Стік кров'ю, поки друзі дзвонили в швидку. У Львівській області трагічно загинув підліток

Мати загиблого підлітка звинувачує в смерті свого 16-річного сина медиків. Жінка готує позов до суду

Правоохоронці розслідують загибель 16-річного Гліба. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львівській області розслідують загибель 16-річного підлітка. Він поранив ногу, коли стрибав через паркан. Поки друзі хлопця дзвонили в швидку допомогу, він стік кров'ю.

Журналісти "Сьогодні" з'ясовували, чому бригада медиків приїхала тільки через 20 хвилин і чи були у Гліба шанси вижити.

Мати підлітка досі не вірить в раптову смерть 16-річного сина. Годинами стоїть біля його фото. Алла згадує – було свято, Гліб пішов гуляти, а пізно ввечері – пролунав дзвінок.

"Ваш син загинув. Буквально через 3 хвилини я була на місці. У нього на нозі була вирвана до самої кістки діра, повністю тканину розірвана – це була крововтрата і не було ніякої медичної допомоги", – говорить мати Гліба Алла Гаркуша.

Того вечора компанія підлітків святкувала день народження. Гліб вирішив продемонструвати своє вміння в паркурі. Але як тільки виліз на огорожу, воно прогнулося під його вагою і хлопець впав.

До Гліба відразу кинувся Влад, його друг.

"Розріз був як моя долоня, поріз був на лівій нозі", – згадує Влад.

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Каже, закрив рану футболкою, а друзям сказав викликати швидку. Хлопцям не вдалося це зробити з першого разу, було декілька спроб. Влад почав набирати сам – почув автовідповідач. І раптом Гліб став втрачати свідомість.

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"Тоді я вже подзвонив в 101, щоб вони мене зв'язали, почали ми дзвонити. Мене так емоційно запитали, як нам сюди потрапити, якщо це приватна територія. Тобто у мене на руках помирає людина, а мене швидка запитує, як їм дістатися. Це було так агресивно, чому я зобов'язаний їх консультувати. Коли приїхала швидка з поліцією вони вже зафіксували смерть", – сказав Влад.

Мати звинувачує медиків у смерті сина. Вірить, Гліб міг би жити, якби трубку взяли відразу.

Що кажуть в Центрі екстреної медичної допомоги

Керівництво пояснює, що існує так званий "допустимий показник недозвону".

"Іноді буває в системі 103, при великій кількості напливу дзвінків, деякі дзвінки не доходять, але при повторному дзвінку на лінію 103 можна додзвонитися. Відсоток дзвінків, які у нас не доходять – від 5 до 7% в залежності від часу", – сказав в.о директора Львівського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько.

Тут запевняють, що проводять службове розслідування. Але їх цифри інші – говорять, з моменту дзвінка від 101 до прибуття швидкої пройшло 11 хвилин, а не 20.

Що кажуть медики

З такою травмою, як у Гліба, кожна секунда важлива. Пояснює "Сьогодні" лікар. Металева частина паркану, як лезом порізала тіло.

"Якщо говорити про стегнову артерію, то до 40 секунд випливає вся кров, повністю", – сказав лікар медицини невідкладний станів Володимир Ананевич.

Врятувати можна, але треба діяти дуже швидко і обережно. Чи була вина медиків у смерті Гліба, розслідуватимуть правоохоронці. Мати знайшла адвоката і готує позов до суду.

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