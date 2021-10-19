Итальянец умер в "скорой" на Буковине: полиция начала уголовное дело

Полиция ищет виновных / Коллаж "Сегодня"
В Черновицкой области расследуют смерть итальянца в машине скорой помощи. Дело открыли по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей медиков.
Об этом пишет "Суспільне".
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"Во время расследования выяснили обстоятельства по которым переквалифицировали статью с естественной смерти на ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником", – сообщили в полиции области.
В облгосадминистрации тоже рассматривают этот случай. Комиссия общается с руководителями медучреждений, которые не приняли пациента. Вывод должны предоставить до 1 ноября.
Что известно
В Черновицкой области в машине скорой помощи скончался итальянец. В реанимации Сторожинецкой районной и Черновицкой областной больницы его не смогли принять. У них не было свободных мест в реанимации для пациентов без коронавируса. COVID-19 у итальянца не нашли.
Позже оказалось, что причиной смерти72-летнего гражданина Италии стал коронавирус. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.
"Причина смерти – коронавирус. В умершего была тяжелая пневмония, легочно-сердечная недостаточность. Заболевание протекало на фоне сахарного диабета, вес умершего более 140 кг", – рассказал начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы.
Заполненные больницы
В Украине продолжает расти количество больных COVID-19. По заполненности ковидных отделений лидирует Донецкая область.
По состоянию на 12 октября в Украине занято 57,4% мест в ковидных отделениях. Там лежат более 54 тысяч человек.
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