Італієць помер у "швидкій" на Буковині: поліція почала кримінальну справу

Поліція шукає винних / Колаж "Сьогодні"

У Чернівецькій області розслідують смерть італійця в машині швидкої допомоги. Справу відкрили за статтею про неналежне виконання обов'язків медиків.

Про це пише " Суспільне".

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Подробиці

"Під час розслідування з'ясували обставини за якими перекваліфікували статтю з природної смерті на неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником", – повідомили в поліції області.

В облдержадміністрації теж розглядають цей випадок. Комісія спілкується з керівниками медустанов, які не прийняли пацієнта. Висновок повинні надати до 1 листопада.

Що відомо

У Чернівецькій області в машині швидкої допомоги помер італієць. У реанімації Сторожинецької районної та Чернівецької обласної лікарні його не змогли прийняти. У них не було вільних місць в реанімації для пацієнтів без коронавируса. COVID-19 у італійця не знайшли.

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Пізніше виявилося, що причиною смерті 72-річного громадянина Італії став коронавірус. Хвороба протікала на тлі цукрового діабету.

"Причина смерті – коронавірус. У померлого була важка пневмонія, легенево-серцева недостатність. Захворювання протікало на тлі цукрового діабету, вага помер понад 140 кг", – розповів начальник Чернівецького обласного бюро судмедекспертизи.

Заповнені лікарні

В Україні продовжує зростати кількість хворих COVID-19. За заповнювання ковідних відділень лідирує Донецька область.

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Станом на 12 жовтня в Україні зайнято 57,4% місць в ковідних відділеннях. Там лежать понад 54 тисяч людина.

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