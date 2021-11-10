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Из гранатометов и пулеметов. За сутки оккупанты на Донбассе два раза нарушили "тишину"

Ольга Кравченко
10 ноября, 07:21
На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 9 ноября, со стороны боевиков зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.ВСУ открывали ответные огонь.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли?

  • В районе населенного пункта Опытое противник совершил обстрел из стрелкового оружия.
  • Вблизи Новоалександровки открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 10 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Ранее мы писали:

  • Со стороны российско-оккупационных войск 5 ноября зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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