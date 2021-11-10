З гранатометів та кулеметів. За добу окупанти на Донбасі двічі порушили "тишу"

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні
Минулої доби, 9 листопада, з боку бойовиків зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Де стріляли?
- У районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
- Поблизу Новоолександрівки відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", – йдеться у повідомленні.
Станом на 7 годину ранку, 10 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Велике інтерв'ю Авакова щодо Донбасу
- 4 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав розгорнуте інтерв'ю, в якому торкнувся також теми Іловайської трагедії.
- За словами Авакова, тодішнє військове керівництво України боялося добровольчих батальйонів, які, захищаючи Іловайськ, потрапили до казана.
- Раніше він розкритикував позицію "повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом".
- Зараз влада України намагається організувати зустріч у "нормандському форматі", щоб зрушити з мертвої точки ситуацію з переговорами щодо Донбасу.
Раніше ми писали:
- З боку російсько-окупаційних військ 5 листопада зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- ЗСУ зайняли село Старомаріївка на Донбасі – у бригаді спростовують.