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Из минометов и пулеметов. За сутки оккупанты на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

Ольга Кравченко
11 ноября, 07:35
Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции ВСУ

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны боевиков зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ОСС в Facebook.

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Где стреляли?

  • В районе населенного пункта Причепиловка был обстрел из минометов калибра 82 мм.
  • Вблизи Катериновки на Луганщине открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
  • В сторону Широкого стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • У Золотого-4 стреляли из стрелкового оружия.
  • Неподалеку от Новотошковского вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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