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З мінометів та кулеметів. За добу окупанти на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"

Ольга Кравченко
11 листопада, 07:35
Збройні формування РФ продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції ЗСУ

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 10 листопада, з боку бойовиків зафіксували п'ять порушень режиму припинення вогню, 1 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб ОСС у Facebook .

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Де стріляли?

  • У районі населеного пункту Причепилівка був обстріл з мінометів калібру 82 мм.
  • Поблизу Катеринівки на Луганщині відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів.
  • У бік Широкого обстріляли із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
  • У Золотого-4 обстріляли зі стрілецької зброї.
  • Неподалік Новотошківського вели вогонь з автоматичних верстатових гранатометів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", – йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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