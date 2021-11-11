З мінометів та кулеметів. За добу окупанти на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні
Минулої доби, 10 листопада, з боку бойовиків зафіксували п'ять порушень режиму припинення вогню, 1 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє штаб ОСС у Facebook .
Де стріляли?
- У районі населеного пункту Причепилівка був обстріл з мінометів калібру 82 мм.
- Поблизу Катеринівки на Луганщині відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів.
- У бік Широкого обстріляли із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- У Золотого-4 обстріляли зі стрілецької зброї.
- Неподалік Новотошківського вели вогонь з автоматичних верстатових гранатометів та стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", – йдеться у повідомленні.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до новим провокаціям проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.