Из оккупированного Донбасса массово уезжают местные: чего боятся

Из ОРДЛО массово выезжают местные жители. Фото: коллаж "Сегодня"

Из ОРДЛО местные жители массово выезжают в связи с обострением ситуации с возможным возобновлением боевых действий. В основном люди уезжают на территорию России.

Об этом сообщили в Восточной правозащитной группе.

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Люди массово уезжают

Как рассказали в ведомстве, местные жители выезжают из ОРДЛО в основном на территорию РФ, так как многие трудовые мигранты работают в РФ и стараются забрать с собой свои семьи, а также опасаются возобновления войны.

Кроме того, выезжают в основном жители населенных пунктов близко расположенных к линии разграничения военного конфликта.

"Также причины выезда обусловлены продолжением невыплаты заработной платы на территории ОРДЛО", – добавили правозащитники.

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Жители ОРДЛО остались без пенсий – не выплатили 5,32 млрд

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей не выплатили 5,32 млрд гривен пенсий.

Верещук объяснила, что деньги накапливаются на карточных счетах пенсионеров, и кроме них, средства никто забрать не сможет ни в бюджет, ни как-то ими воспользоваться. Также, существует проблема выплаты долгов по предыдущим периодам, прежде всего, из-за закрытых боевиками КПВВ.