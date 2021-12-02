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Из оккупированного Донбасса массово уезжают местные: чего боятся

София Ковнир
2 декабря, 10:45
Выезжают в основном жители населенных пунктов близко расположенных к линии разграничения военного конфликта

Из ОРДЛО массово выезжают местные жители. Фото: коллаж "Сегодня"

Из ОРДЛО местные жители массово выезжают в связи с обострением ситуации с возможным возобновлением боевых действий. В основном люди уезжают на территорию России.

Об этом сообщили в Восточной правозащитной группе.

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Люди массово уезжают

Как рассказали в ведомстве, местные жители выезжают из ОРДЛО в основном на территорию РФ, так как многие трудовые мигранты работают в РФ и стараются забрать с собой свои семьи, а также опасаются возобновления войны.

Кроме того, выезжают в основном жители населенных пунктов близко расположенных к линии разграничения военного конфликта.

"Также причины выезда обусловлены продолжением невыплаты заработной платы на территории ОРДЛО", – добавили правозащитники.

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Жители ОРДЛО остались без пенсий – не выплатили 5,32 млрд

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей не выплатили 5,32 млрд гривен пенсий.

Верещук объяснила, что деньги накапливаются на карточных счетах пенсионеров, и кроме них, средства никто забрать не сможет ни в бюджет, ни как-то ими воспользоваться. Также, существует проблема выплаты долгов по предыдущим периодам, прежде всего, из-за закрытых боевиками КПВВ.

"Действительно есть вопросы к некоторым лицам, но это не означает, что все под одну гребенку должны страдать. То есть сейчас же заблокированы выплаты долгов всем пенсионерам, которые там проживают (на оккупированной территории – Ред.). И мы понимаем, что этот долг накапливается. По этим лицам за эти годы остатки (невыплаченные пенсии – Ред.) составляют 5 млрд 320 млн грн. Это очень много", – сказала Верещук.

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Министр добавила, что в министерстве уже обсуждают возможность автоматического продления карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО и после 1 января. Хотя ранее в банке заявляли, что продлений больше не будет.

Кроме того, у властей появилась информация о случаях злоупотребления ситуацией с выплатами, их будут расследовать соответствующие службы.

"Есть информация, что эти платежные карты забирали у людей там (на оккупированной территории – Ред.), или отдавали только часть средств, а остальные деньги шли, как мне сказали, на финансирование терроризма. Это тоже может иметь место. Для этого у нас есть спецслужбы. Мы проработаем этот вопрос", – сказала Верещук.

По ее словам, чтобы разобраться в ситуации нужно время. Верещук пообещала, что люди, которые должны были получить деньги, их получат.

Ранее мы писали:

  • Пенсионерам из ОРДЛО продолжат зачислять пенсии на новые банковские карты, если срок действия предыдущих завершился.

  • Украина отменила самоизоляцию для жителей оккупированных территорий, но им нужно иметь при себе приглашение на вакцинацию от COVID с украинским идентификатором.