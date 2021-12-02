З окупованого Донбасу масово виїздять місцеві: чого бояться

З ОРДЛО масово виїжджають місцеві мешканці. Фото: колаж "Сьогодні"

З ОРДЛО місцеві жителі масово виїздять через загострення ситуації і можливе поновлення бойових дій. Здебільшого люди їдуть на територію Росії.

Про це повідомили у Східній правозахисній групі.

Реклама

Люди масово виїжджають

Як розповіли у відомстві, місцеві жителі виїздять з ОРДЛО переважно на територію Росії, оскільки багато трудових мігрантів працюють у РФ і намагаються забрати із собою свої сім'ї, а також побоюються відновлення війни.

Крім того, їдуть жителі населених пунктів, близько розміщених до лінії розмежування сторін воєнного конфлікту.

"Також причини виїзду обумовлені продовженням невиплати заробітної плати на території ОРДЛО", – додали правозахисники.

Реклама

Жителі ОРДЛО залишилися без пенсій – не виплатили 5,32 млрд

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що жителям окремих районів Донецької та Луганської областей не виплатили 5,32 млрд гривень пенсій.

Верещук пояснила, що гроші накопичуються на карткових рахунках пенсіонерів, і крім них, кошти ніхто не зможе ні забрати до бюджету, ні якось ними скористатися. Також є проблема виплати боргів у попередні періоди, насамперед через закриття бойовиками КПВВ.