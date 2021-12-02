З окупованого Донбасу масово виїздять місцеві: чого бояться

З ОРДЛО масово виїжджають місцеві мешканці. Фото: колаж "Сьогодні"
З ОРДЛО місцеві жителі масово виїздять через загострення ситуації і можливе поновлення бойових дій. Здебільшого люди їдуть на територію Росії.
Про це повідомили у Східній правозахисній групі.
Люди масово виїжджають
Як розповіли у відомстві, місцеві жителі виїздять з ОРДЛО переважно на територію Росії, оскільки багато трудових мігрантів працюють у РФ і намагаються забрати із собою свої сім'ї, а також побоюються відновлення війни.
Крім того, їдуть жителі населених пунктів, близько розміщених до лінії розмежування сторін воєнного конфлікту.
"Також причини виїзду обумовлені продовженням невиплати заробітної плати на території ОРДЛО", – додали правозахисники.
Жителі ОРДЛО залишилися без пенсій – не виплатили 5,32 млрд
Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що жителям окремих районів Донецької та Луганської областей не виплатили 5,32 млрд гривень пенсій.
Верещук пояснила, що гроші накопичуються на карткових рахунках пенсіонерів, і крім них, кошти ніхто не зможе ні забрати до бюджету, ні якось ними скористатися. Також є проблема виплати боргів у попередні періоди, насамперед через закриття бойовиками КПВВ.
"Справді, є питання до деяких осіб, але це не означає, що всі під один гребінець мають страждати. Тобто зараз же заблоковані виплати боргів усім пенсіонерам, які там проживають (на окупованій території. – Ред.). І ми розуміємо, що цей борг накопичується. За цими особами за ці роки залишки (невиплачені пенсії. – Ред.) становлять 5 млрд 320 млн грн. Це дуже багато", – сказала Верещук.
Вона додала, що у міністерстві вже обговорюють можливість автоматичного продовження карток Ощадбанку для переселенців та жителів ОРДЛО після 1 січня. Хоча раніше у банку заявляли, що продовження більше не буде.
Крім того, у влади з'явилася інформація про випадки зловживання ситуацією з виплатами, і це розслідуватимуть відповідні служби.
"Є інформація, що ці платіжні картки забирали у людей там (на окупованій території. – Ред., або віддавали лише частину коштів, а решта грошей йшла, як мені сказали, на фінансування тероризму. Це теж може мати місце. Для цього у нас є спецслужби", – сказала Верещук.
За її словами, щоб розібратися в ситуації, потрібен час. Верещук пообіцяла, що люди, які мали отримати гроші, їх отримають.
Раніше ми писали:
- Пенсіонерам з ОРДЛО продовжать зараховувати пенсії на нові банківські картки, якщо строк дії попередніх завершився.
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