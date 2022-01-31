Из-за отца? В Харькове дочь криминального авторитета покончила с собой

В Харькове умерла дочь криминального авторитета / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове покончила с собой 33-летняя дочь криминального авторитета Михаила Гончаренко по прозвищу "Гончарик", которого накануне.задержали правоохранители.
Об этом сайту "Сегодня" сообщила спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
В пресс-службе уточнили, что 29 января женщина выпала из окна 5 этажа и погибла. Полицейские сейчас проверяют версию о том, что самоубийство произошло на почве депрессии.
"Видимых признаков насильственной смерти на теле не было выявлено. Ведется расследование", – сказала спикер полиции.
Сто известно об отце женщины?
В свою очередь, источники в правоохранительных органах рассказали "Сегодня", что женщина была дочерью местного криминального авторитета по прозвищу "Гончарик". Сейчас он арестован по подозрению в "выбивании" несуществующего долга. Он требовал у руководителя местной компании 250 тыс. долларов, угрожая физической расправой.
Как уточняет Newsroom, 17 января отца погибшей задержали при передаче 150 тысяч долларов. Следователи начали уголовное производство по факту вымогательства. Задержанному грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. 19 января его поместили под стражу.