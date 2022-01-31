Через батька? У Харкові донька кримінального авторитета наклала на себе руки

У Харкові померла донька кримінального авторитету / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові наклала на себе руки 33-річна дочка кримінального авторитета Михайла Гончаренка на прізвисько "Гончарик", якого напередодні затримали правоохоронці.

Про це сайту "Сьогодні" повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

Реклама

У пресслужбі уточнили, що 29 січня жінка випала із вікна 5 поверху та загинула. Поліцейські зараз перевіряють версію про те, що самогубство сталося на ґрунті депресії.

"Очевидних ознак насильницької смерті на тілі не було виявлено. Ведеться розслідування", – сказала речниця поліції.

Сто відомо про батька жінки?

Своєю чергою джерела в правоохоронних органах розповіли "Сьогодні", що жінка була дочкою місцевого кримінального авторитет а на прізвисько "Гончар ик". Наразі він заарештований за підозрою у "вибиванні" неіснуючого боргу. Він вимагав у керівника місцевої компанії 250 тис. доларів, погрожуючи фізичною розправою.

Загибла з батьком. Фото: "Типове ХТЗ. Харків"

Як уточнює Newsroom, 17 січня батька загиблої затримали під час передачі 150 тисяч доларів. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом вимагання. Затриманому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. 19 січня його помістили під варту.