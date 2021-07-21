Из-за взрыва на химзаводе под Ровно может пойти кислотный дождь: как от него уберечься

В Ровенской области угроза кислотных дождей. Коллаж "Сегодня"

После взрыва на заводе "Ровноазот" в атмосферу попали опасные химикаты. Синоптики уверяют, что никакой угрозы населению и окружающей среде нет, но не исключают кислотные дожди. Поэтому рекомендуется обязательно брать с собой зонты.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В цехе производства азотной кислоты разгерметизировалась труба, в результате чего в воздух поднялась огромная оранжевая туча окиси азота.

"Никакой угрозы населению и окружающей среде нет. На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031 – 0,074 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3, и оксида азота 0,029 – 0,048 мг/м3 при предельно допустимой концентрации – 0,4 мг/м3", – говорят синоптики.

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В Укргидрометцентре отмечают, что азотистое облако в атмосферу все же попало, постепенно рассеивалось и оседало локально, не распространяясь на большое расстояние от места выброса.

"Однако некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны. Поэтому, в некоторых районах Ровенской области выпадали подкисленные дожди. Хотя уже угрозы нет, не стоит сегодня под дождями "купаться", а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком", – сообщили синоптики.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 июля под Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений. Над заводом "Ровноазот" образовалось огромное оранжевое облако. На самом предприятии говорили, что состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве. Последствия чрезвычайной ситуации полностью были ликвидированы собственными силами, жертв и пострадавших не было.