Через вибух на хімзаводі під Рівним може піти кислотний дощ: як від нього вберегтися

У Рівненській області загроза кислотних дощів. Колаж "Сьогодні"

Після вибуху на заводі "Рівнеазот" в атмосферу потрапили небезпечні хімікати. Синоптики запевняють, що ніякої загрози населенню та навколишньому середовищу немає, але не виключають кислотних дощів. Тому рекомендують обов'язково брати з собою парасольки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цеху виробництва азотної кислоти розгерметизувалася труба, в результаті чого у повітря піднялася величезна помаранчева хмара окису азоту.

"Жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає. На території населених пунктів вміст діоксиду азоту 0,031 – 0,074 мг/м3 при гранично допустимій концентрації 0,2 мг/м3, та оксиду азоту 0,029 – 0,048 мг/м3 при гранично допустимій концентрації – 0,4 мг/м3", – кажуть синоптики.

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В Укргідрометцентрі відзначають, що азотиста хмара в атмосферу все ж потрапила, поступово розсіюваласяя і осідала локально, не поширюючись на велику відстань від місця викиду.

"Проте деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни. Тому, в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі, і хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не "купатись", а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою", – повідомили синоптики.

Як повідомляли новини "Сьогодні" 20 липня під Рівним стався вибух на заводі з виробництва азотних добрив. Над заводом "Рівнеазот" утворилася величезна помаранчева хмара. На самому підприємстві говорили, що відбувся разовий викид нітрозних газів у незначній кількості. Наслідки надзвичайної ситуації повністю були ліквідовані власними силами, жертв і постраждалих не було.