Избили или упал? Мы узнали подробности ЧП с малышом в Винницкой области

В полиции сообщили, что инцидент произошел 27 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области отец избил 3-месячного сына. Социальные службы заявили, что раньше подобных проблем в семье не было.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Что говорит староста округа?

"Мама с 3-месячным ребенком прибежала к соседке. И у ребенка под глазами были синяки. Для того, чтобы выяснить ситуацию, была вызвана наша медсестра, которая поехала и сказала, что нужно вызвать службу, потому что это больше похоже на сотрясение мозга. Нужно было понять, как у маленького ребенка может быть сотрясение мозга", – сказала исполняющая обязанности старосты Черепашинецкого старостинского округа Чернышина Татьяна Сергеевна.

Соцслужба сразу отреагировала и вызвала полицию.

"Наш медицинский работник был, а потом уже скорая помощь, которая отправила ребенка в больницу", – рассказала Татьяна Сергеевна.

Были ли раньше проблемы в семье?

Чернышина Татьяна добавила, что семья не стоит на учете, хотя там были некоторые проблемы, когда мама Анна родила ребенка.

"С отцом они в браке не состояли и мы искали его, потому что матери с ребенком некуда было идти. Но он сразу изъявил желание забрать маму с ребенком к себе домой. Таких сценариев о каком-то насилии или проблемах в семье не было. Кстати, сама мама она хорошо относится к ребенку", – добавила староста округа.

Сама мама не местная, а из соседнего села из многодетной семьи.

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"Там довольно крошечный домик и там, как я поняла, не было возможности ее родителям забирать свою дочь уже с ее ребенком. Поэтому мы искали отца, чтобы понять, хочет ли он забрать их к себе. У него семья среднестатистическая. Просто он в свое время сошел с пути, потому что отбывал наказание, до сих пор никаких подобных случаев не было.

Этот случай меня шокировал, потому что за те годы, которые я здесь работаю, такого обращения с детьми не было", – рассказала Татьяна Сергеевна.

Что говорит медсестра?

28 декабря утром в семью вызвали медсестру Мартынюк Ларису Викторовну.

"Председатель села позвонила, что там избили мальчика. Мы отреагировали и поехали на вызов. Под левым глазом был синяк и гематома на голове. Сам ребенок не может в таком возрасте так упасть, чтоб нанести себе такое повреждения. К маме претензий не было никаких" , – рассказала медсестра.

Врач отметила, что мама очень внимательна к ребенку.

Мама сказала, что мужчина взял ребенка и ему не понравилось, что тот плакал и он его ударил.

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"Я ее спросила, упал ли ребенок, то она ответила "да"", – рассказала Лариса Викторовна.

Она ответила на вопрос, серьезна ли такая травма, как сотрясение мозга для маленького ребенка.

"Мы не знаем о последствиях. Мы не знаем, какая форма сотрясения мозга", – добавила медсестра.

Что будет с ребенком дальше?

После выписки из больницы маму с ребенком отправят в реабилитационный центр профилактики насилия в семье.

Две версии инцидента

Отец ребенка сказал, что малыш плакал и мужчина пытался его успокоить. По его словам, он держал малыша на руках и ребенок упал лицом вниз на диван.

Кроме этого, мама ребенка отмечала, что отец ударил малыша.

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