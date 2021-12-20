Изнасилование и убийство 11-летнего мальчика в Днепре: преступнику вынесли приговор

Преступнику вынесли приговор за убийство мальчика в Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре 20 декабря суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал и убил 11-летнего Родиона Волкова. Теперь преступник сядет в тюрьму на пожизненно.

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Новые подробности

Как стало известно, мужчину обвиняли в убийстве и изнасиловании, а также в совершении кражи (ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 185 УК Украины).

Теперь злоумышленнику вынесли приговор – пожизненное заключение.

Преступник сядет на пожизненно. Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

Что известно о трагедии?

В Днепре в 2020 году на территории медучреджения обнаружили обнаженный труп 11-летнего мальчика.

"17 мая около полуночи по спецлинии 102 поступило сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика. Бабушка ребенка сообщала, что внук около 13 часов 16 мая ушел гулять и до сих пор не вернулся. Около 19 ему звонили, и он сказал, что направляется домой через территорию больницы, что на улице Бехтерева, но в 20 часов мальчик уже не отвечал на звонки. Все подразделения полиции сразу были задействованы в поисках ребенка", – говорится в сообщении полиции.

Вскоре стало известно, что его видели еще днем на остановке "Ксениивка" с неизвестным мужчиной, это подтвердили и с помощью видеозаписей на камерах видеонаблюдения.

Правоохранители прибыли на территорию больницы и начали ее обследовать. Там обнаружили заброшенное здание, а в нем бездомного мужчину, который сообщил, что слышал, как кто-то бегал по зданию и детский голос.

Полицейские продолжили поиски и неподалеку заброшенного здания увидели самодельное помещение, в котором лежал неизвестный.

Патрульные попросили мужчину выйти к ним. Когда тот вышел, увидели на его лице кровь. На вопрос полицейских, слышал он или видел пропавшего мальчика, мужчина сказал, что ничего не знает. Но инспекторы заметили, что на кровати мужчины лежит куча одежды. Когда они ее развернули, то обнаружили страшную находку – на кровати было обнаженное тело ребенка без признаков жизни.

Родион в школе. Фото: 49000.com.ua

Мальчик идет по улице с подозреваемым. Фото: 49000.com.ua

Ранее мы писали: