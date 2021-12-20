Зґвалтування та вбивство 11-річного хлопчика у Дніпрі: злочинцю винесли вирок

Злочинцю винесли вирок за вбивство хлопчика у Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі 20 грудня суд ухвалив вирок чоловікові, який зґвалтував та вбив 11-річного Родіона Волкова. Тепер злочинець сяде у в'язницю на довічно.

Про це повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області.

Нові подробиці

Як стало відомо, чоловіка звинувачували у вбивстві та зґвалтуванні, а також у скоєнні крадіжки (ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 185 КК України).

Тепер зловмиснику винесли вирок – довічне ув'язнення.

Злочинець сяде на довічно. Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Що відомо про трагедію?

У Дніпрі 2020 року на території медзакладу виявили оголений труп 11-річного хлопчика.

"17 травня близько опівночі по спецлінії 102 надійшло повідомлення про зникнення 12-річного хлопчика. Бабуся дитини повідомляла, що онук близько 13-ї години 16 травня пішов гуляти й досі не повернувся. Близько 19-ї йому телефонували, і він сказав, що прямує додому через територію лікарні, що на вулиці Бехтєрєва, але о 20-й годині хлопчик вже не відповідав на дзвінки. Усі підрозділи поліції одразу були задіяні у пошуках дитини" , – йдеться у повідомленні поліції.

Незабаром стало відомо, що його бачили ще вдень на зупинці "Ксеніївка" з невідомим чоловіком, це підтвердили і за допомогою відеозаписів на камерах відеоспостереження.

Правоохоронці прибули на територію лікарні і почали її обстежувати. Там виявили занедбаний будинок, а в ньому бездомного чоловіка, який повідомив, що чув, як хтось бігав по будинку і дитячий голос.

Поліцейські продовжили пошуки і неподалік покинутої будівлі побачили саморобне приміщення, в якому лежав невідомий.

Патрульні попросили чоловіка вийти до них. Коли той вийшов, вони побачили на його обличчі кров. На запитання поліцейських чув він чи бачив зниклого хлопчика, чоловік сказав, що нічого не знає. Але інспектори помітили, що на ліжку чоловіка лежить купа одягу. Коли вони його розгорнули, то виявили страшну знахідку — на ліжку було оголене тіло дитини без ознак життя.

Родіон у школі. Фото: 49000.com.ua

Хлопчик йде по вулиці з підозрюваним. Фото: 49000.com.ua

Раніше ми писали: