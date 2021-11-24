Изнасилование женщины в Кривом Роге: двум 15-летним подросткам избрали меру пресечения

На днях подростки избили, ограбили и изнасиловали женщину/Коллаж: Сегодня

В Кривом роге суд избрал меры пресечения 15-летним школьникам, которые ограбили и изнасиловали 48-летнюю женщину. Инцидент произошел 22 ноября.

Об этом сообщает общественная организация "Свои.Кривой Рог".

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Что решил суд?

24 ноября виновников инцидента доставил в Центрально-городской суд, где им избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права на внесение залога. Под стенами здания собрались родственники задержанных, чтобы оказать им поддержку.

Парням избрали меру пресечения в виде содержания под стражей/Фото: Telegram-канал Свои.Кривой Рог

Не первое преступление

По информации общественной организации "Свои.Кривой Рог", ранее одни из подсудимых напал на мужчину, избил его и забрал телефон.

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Что было раньше

В полицию поступило сообщение, что на улице Святониколаевской обнаружили без сознания женщину с многочисленными телесными повреждениями. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом бессознательном состоянии. Как стало известно, женщину посреди улицы жестоко избили, изнасиловали, а затем забрали ее мобильный телефон и скрылись. До сих пор она без сознания.

Правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались двое местных несовершеннолетних ребят 2006 года рождения. Следственным отделом открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), ч. 3 ст. 152 (изнасилование) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

15-летние подростки процесс насилования женщины снимали на телефон/Фото: Telegram-канал Днепр оперативный

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