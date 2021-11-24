Зґвалтування жінки в Кривому Розі: двом 15-річним підліткам обрали запобіжний захід

Днями підлітки побили, пограбували та зґвалтували жінку/Колаж: Сьогодні

У Кривому розі суд обрав запобіжні заходи 15-річним школярам, які пограбували та зґвалтували 48-річну жінку. Інцидент стався 22 листопада.

Про це повідомляє громадська організація "Свої.Кривий Ріг".

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Що вирішив суд?

24 листопада винуватців інциденту доставив до Центрально-міського суду, де їм обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою без права на внесення застави. Під стінами будівлі зібралися родичі затриманих, щоб надати їм підтримку.

Хлопцям обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою/Фото: Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Не перший злочин

За інформацією громадської організації "Свої.Кривий Ріг", раніше одні з підсудних напав на чоловіка, побив його і забрав телефон.

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Що було раніше

До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Святомиколаївській виявили непритомну жінку з численними тілесними ушкодженнями. Постраждалу госпіталізували до лікарні у тяжкому непритомному стані. Як стало відомо, жінку посеред вулиці жорстоко побили, зґвалтували, а потім забрали її мобільний телефон та втекли. До цих пір вона без свідомості.

Правоохоронці затримали зловмисників. Ними виявились двоє місцевих неповнолітніх хлопців 2006 року народження. Слідчим відділом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Наразі слідство триває.

15-річні підлітки процес ґвалтування жінки знімали на телефон/Фото: Telegram-канал Дніпро оперативний

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