К чему готовятся? Оккупанты провели военные учения на Донбассе

В "Народной милиции ЛНР" сообщили о проведении учений артиллерийских подразделений / Фото: Коллаж: Сегодня
Подконтрольные России боевики решили провести военные учения на временно оккупированных территориях Донбасса.
Об этом сообщает "Новости Донбасса".
"Народная милиция ДНР" сообщила, что на полигонах начались плановые занятия по боевой подготовке среди подразделений. В занятиях участвовал личный состав мотострелковых подразделений и экипажей БМП.
Кроме этого, сообщили о проведении учений артиллерийских подразделений.
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Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" (российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. – Ред.) провели плановое учение по поиску и уничтожению воздушных целей.
Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом с различными параметрами скорости полета и высоты, что усложняло боевым расчетам поражение объектов.
"Расчеты ЗРК "Триумф" и ЗРПК "Панцирь" успешно выполнили поставленные задачи", – добавили в сообщении.
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