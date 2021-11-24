До чого готуються? Окупанти провели військові навчання на Донбасі

У "Народній міліції ЛНР" повідомили про проведення навчань артилерійських підрозділів / Фото: Колаж: Сьогодні

Підконтрольні Росії бойовики вирішили провести військові навчання на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє "Новини Донбасу".

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"Народна міліція ДНР" повідомила, що на полігонах розпочалися планові заняття з бойової підготовки серед підрозділів. У заняттях брав участь особовий склад мотострілкових підрозділів та екіпажів БМП.

Окрім цього, повідомили про проведення навчань артилерійських підрозділів.

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Росія в окупованому Криму провела військові навчання

Бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" та зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" (російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування. – ред.) провели планове вчення з пошуку та знищення повітряних цілей.

Умовні крилаті ракети були змодельовані електронним способом з різними параметрами швидкості польоту та висоти, що ускладнювало бойові розрахунки ураження об'єктів.

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"Розрахунки ЗРК "Тріумф" та ЗРПК "Панцир" успішно виконали поставлені завдання ", – додали у повідомленні.

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