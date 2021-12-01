К Новому году готовы! В Харькове собрали главную елку (фото, видео)

В Харькове готовятся к Новому 2022 году. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 1 декабря, в Харькове собрали главную елку. Место возведения обнесли металлическим забором.

Об этом сообщил фотограф Василий Голосный на своей странице в Facebook.

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Елку уже поставили

Как стало известно, в Харькове уже установили и собрали главную елку города. Красавица искусственная и имеет металлические конструкции и декор.

Место возведения елки обнесли металлическим забором.

Вокруг главной елки также установили металлические конструкции.

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В Харькове собрали елку. Фото: Faacebook/Василий Голосный

Главная елка в Харькове. Фото: Facebook/Василий Голосный

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В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку страны

В Киеве на Софийской площади начали собирать главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", уже привезли часть ее металлических конструкций.

Рабочие выгрузили конструкции и сложили ровно, чтобы они не мешали пешеходам. К вечеру они обещают привезти еще часть елочных конструкций.

В столицу уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.

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