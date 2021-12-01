До Нового року готові! У Харкові зібрали головну ялинку (фото, відео)

У Харкові готуються до Нового 2022 року. Фото: колаж "Сьогодні"
У середу, 1 грудня, у Харкові зібрали головну ялинку. Місце зведення обнесли металевим парканом.
Про це повідомив фотограф Василь Голосний на своїй сторінці у Facebook.
Ялинку вже поставили
Як стало відомо, у Харкові вже встановили та зібрали головну ялинку міста. Красуня штучна і має металеві конструкції та декор.
Місце зведення ялинки обнесли металевим парканом.
Навколо головної ялинки також встановили металеві конструкції.
У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку країни
У Києві на Софійській площі розпочали збирати головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вже привезли частину її металевих конструкцій.
Робітники вивантажили конструкції і склали рівно, щоб вони не заважали пішоходам. Надвечір вони обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.
До столиці вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.
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